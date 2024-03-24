Eskişehir'de otobüslerin yolcu alırken ve indirirken durması yapılan durakların başka araçlar tarafından işgal edilmesi vatandaşların tepkisine sebep oldu.
Tepebaşı ilçesi Bağlar mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına bazı vatandaşların, şahsi araçlarını park ettiği görüldü. Durağa yanaşamayan otobüs şoförü ise yolun ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kaldı. Çok işlek olan ve tehlikenin had safhada olduğu bilinen caddede vatandaşlar, otobüse yolun ortasına gelerek binebildi. Bu durum karşısında rahatsız olan vatandaşlar tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Otobüs Durakları Araçlar Tarafından İşgal Ediliyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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