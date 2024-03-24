Eskişehir\'de Otobüs Durakları Araçlar Tarafından İşgal Ediliyor

Yerel

Eskişehir'de otobüslerin yolcu alırken ve indirirken durması yapılan durakların başka araçlar tarafından işgal edilmesi vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Tepebaşı ilçesi Bağlar mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına bazı vatandaşların, şahsi araçlarını park ettiği görüldü. Durağa yanaşamayan otobüs şoförü ise yolun ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kaldı. Çok işlek olan ve tehlikenin had safhada olduğu bilinen caddede vatandaşlar, otobüse yolun ortasına gelerek binebildi. Bu durum karşısında rahatsız olan vatandaşlar tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR