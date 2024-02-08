Eskişehir\'de Pamuk Yünlerine Kış Aylarında Yoğun İlgi

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Eskişehir'de, sıcak tutması ve daha ekonomik olmasından dolayı örgü amacı ile kullanılan pamuk yünler, vatandaşlar tarafından kış aylarında fazlasıyla rağbet görüyor.

Kış aylarının gelmesinden dolayı kenti etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı vatandaşlar, kendini daha sıcak tutacak kıyafetleri tercih ediyor. Birçok vatandaş pamuk iplik satın alarak vücutlarını sıcak tutmak için kazak, kaşkol gibi kışlık kıyafetleri örüyor. Bu el işi ürünlerde pamuk ipliği ve pamuk ürünleri sağlıklı ve ekonomik olması açısından sıkça rağbet görüyor.

Eskişehir'de havaların sert geçmesinden dolayı birçok vatandaşın hem vücutlarını sıcak tutmak adına, hem de birçok vatandaş tarafından ufak maliyetlerle zaman geçirilebilmesi adına pamuk ipliğe talebin çok fazla olduğunu dile getiren iplik satıcısı Ahmet Emre Parlak, "Kış aylarında pamuk iplere çok fazla talep var. Yazın bir tane alıyorlarsa kışın 50 tane alıyorlar diyebilirim. Ona göre oranlayabilirsiniz yani. Kışın, iş gücü yaza göre neredeyse 20 kat falan artar. Ne kadar soğuk olursa iş gücü o kadar artar bizde. Yani soğukla doğru orantılı diyebilirim bizim işimizin. 20 liraya da ip var, 70 liraya da ipler var. Kalitesine göre değişiyor. Yani her bütçeye uyacak çeşit var. İnsanlar bu yünleri alıyor, evine gidiyor, 20 - 30 lirayla bir hafta boyunca vakit geçirebiliyorlar. Aynı zamanda ortaya bir şeyler çıkıyor. Onu da değerlendiriyorlar, sıcak da tutar. Pamuk ürünler, diğerlerine göre daha sağlıklıdır. Naylon ve polyester pamuk kadar iyi değil. Emer sonuçta pamuklu olan ürünler. Hem sıcak da tutar, terletmez, her türlü sağlıklıdır. Organik sonuçta" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR