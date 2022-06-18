Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı

18.06.2022 12:59

Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı Görevliler tarafından içeri alınmayınca kapıda kalan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı Eskişehir'de üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek...

Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı

Görevliler tarafından içeri alınmayınca kapıda kalan genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başladı. Kimi öğrenci koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. 3 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sınava girecek bir aday, sınavın başladığı saat olan 10.15'e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığı için görevliler tarafından içeri alınmadı. Kapıda kalan genç kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında çocuklarının heyecanına ortak oldu. Öte yandan çocuklarını araçlarıyla sınava getirmek isteyen veliler, okul içeresinde yoğun araç trafiğine neden oldu.

"Heyecanlı değilim, gireceğiz ve bitecek sınav"

Bu sene altıncı kez sınava girdiğini dile getiren Ahmet Burak Tarkan, "Üniversite mezunuyum, zaten adet oldu her sene giriyorum. Bu sene ikinci veya üçüncü üniversiteyi tuttururum inşallah. Biraz çalıştım öyle diyebilirim" dedi.

Daha ilk defa sınava girecek olan Alperen Gür ise, heyecanlı olmadığını belirterek, "Heyecanlı değilim, gireceğiz ve bitecek sınav. Kimi zaman sıkıldım, kimi zamansa iyi geçti hazırlık süreci. Hedefim şimdilik yok" diye konuştu.

"Oğlumu getirdim, belki ondan daha fazla heyecanlıyım"

Okul kapısında bekleyen heyecanlı velilerden biri olan Hüseyin Dülek, "Oğlumu getirdim, belki ondan daha fazla heyecanlıyım. İnşallah bütün gençler için hayırlısı olur, ülkemize, vatanımıza hayırlı gençler yetişir. Geçen sene oğlum mezuna kaldığı için dershaneye gitti. Bu sene ikinci defa giriyoruz ve çok iyi çalıştı. Özellikle kitaplar ve internet üzerinden izlediği videolar faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, TYT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de YKS heyecanı...Kimi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı, kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı - Son Dakika
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