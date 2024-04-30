Eskişehir'deki Hamal Pazarı Yoğunlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'deki Hamal Pazarı Yoğunlaşıyor

Eskişehir\'deki Hamal Pazarı Yoğunlaşıyor

Eskişehir'deki Reşadiye Camii önünde kurulan Hamal Pazarı'nda günlük işler artıyor. Emekçiler, güzel havayı fırsat bilerek ev taşıma taleplerinin artmasıyla yoğunluk yaşadıklarını belirtiyor. Günlük kazançlarının 3 bin liranın altına düşmediğini söyleyen hamallar, bank talebinde bulunuyor.

30.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki Reşadiye Camii önünde, adeta Hamal Pazarı olan bölgede günlük işte çalışmak için bekleyen emekçiler, işleri havaların ısınması ile arttı. Hamallar, yağışsız ve güzel havayı fırsat bilerek evlerini veya eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların sayısının artması nedeniyle işlerinin yoğunlaştığını ve günlük kazançlarının 3 bin liranın altına düşmediğini söyledi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar Reşadiye Camii önünde kurulan Hamal Pazarı'nda işleri arttırdı. Yağışsız ve güzel havayı fırsat bilerek ev ve eşya taşıma işlerine başlayan vatandaşlar kış aylarında bazı günler hiç iş almayan hamalların hem cebini doldurdu, hem de yüzünü güldürdü. Günlük kazançlarının 3 bin liranın altına düşmediğini dile getiren emekçi vatandaşlar işlerden memnun olduklarını belirtirken, ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. Öte yandan, Hamal Pazarı'nda demirlerin üzerinde oturarak bekleyen vatandaşlar yetkililerden Reşadiye Camii'nin önüne bank yapılmasını talep etti.

"Günlük kazancım 3 bin liradan aşağı düşmüyor"

Eskişehir'de hamallık yapan Mithat Gök, "İşler 10 numara, çok güzel. Vatandaşların evlerini taşımaları sebebiyle talepler yüksek. Her gün ortalama 2 iş alıyorum, günlük kazanıyorum. Günlük kazancım 3 bin liradan aşağı düşmüyor. Durumdan memnunuz ve ilerleyen günlerde yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Buradan müşterilerimize şunu söylemek istiyorum, işçi alacağınız zaman mutlaka Reşadiye Camii'nin önüne gelin. Şu anda kişi başı ortalama taşıma ücreti bin 500 TL" dedi.

"Yetkililer duysun sesimizi, belediye yapsın buraları"

Reşadiye Camii önünde kurulan Hamal Pazarı'nda çalışan Aydın Osman ise yetkililere bir çağrıda bulunarak, "Yaklaşık 30 yıldır burada bekliyorum, hala 1 tane oturak koymadılar. Bakın millet halen demirlerin üstünde bekliyor. Tamam oturalım ama bu durum demirlere de zarar veriyor. Yetkililer duysun sesimizi, belediye yapsın buraları" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Emekçi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Hamal Pazarı Yoğunlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 15:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Hamal Pazarı Yoğunlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement