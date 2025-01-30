Eskişehir\'in K-9 Kahramanı \'Adam\' Afetlere Hazırlanıyor

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın K-9 arama kurtarma köpeği 'Adam', Türkiye'nin en genç eğitmeni ile afetlere hazırlanıyor.

Arama kurtarma köpekleri depremlerde enkaz üzerinde, çığlarda, heyelanda ve arazi üzerinde kaybolan vatandaşları bulmada yardımcı oluyor. Türkiye'de seçkin 86 arama kurtarma köpeğinden biri olan 89 puanlı 'Adam', Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde muhtemel afetler için yapılan antrenman ve eğitimlerle daima hazır tutuluyor. Adam aynı zamanda Eskişehir'in ilk ve tek arama kurtarma köpeği. 2 yaşındaki Adam, AFAD'ın ülke genelinde düzenlediği Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'ndan 89 puanla başarılı bir netice aldı. Türkiye'nin en genç eğitmeni olan 21 yaşındaki Cem Yılkın ile afetlere hazırlanan Adam, muhtemel afetler için daima komut bekliyor. Eğitmeni ile birlikte çeşitli parkurların yanı sıra molozlar içinde de çalışmalarına devam eden Adam, Yılkın'ın bir an bile sözünden çıkmıyor. 18 aylık köpeklerin katılabildiği Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde ikinci bir yavru köpek yetiştiriliyor.

"Ülkemizde 86 tane arama kurtarma köpeği var, bir tanesi Adam"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı K-9 sorumlusu Mehmet Hakan Döner, "Köpeğimiz Eskişehir'in ilk ve tek arama kurtarma köpeği olmuştur. Aynı zamanda eğitmenimiz de Türkiye'nin en genç eğitmenidir. Köpeğimizin ismi Adam'dır. Adam 24 aylık yani 2 yaşındadır. Arama kurtarma köpeklerinin burun hassasiyeti vardır. Dünyadaki teknoloji ne kadar ileri olursa olsun, köpekler canlının yerini daha kısa sürede tespit etmemize tam olarak yardımcı olmaktadırlar. Şu anda ülkemizde 86 tane arama kurtarma köpeği var, bir tanesi de bizim köpeğimizdir. Biz 6 Şubat depreminde şunu gördük, dünyadaki teknoloji ne kadar ilerlese de arama kurtarma köpekleri kadar en kısa zamanda canlıya ulaşmaları mümkün olmamıştır. Şu anda 2 tane köpeğimiz var. Biri Adam ve sertifikalıdır. Bir tane de 2026 yılı için yetiştirdiğimiz yavru bir köpeğimiz var. Sınava 18 aylık köpekler girebiliyor. Bu sebepten dolayı da ikinci köpeğimiz 2026 yılında sınava tabii tutulacaktır. Arama kurtarma köpeklerini; depremlerde enkaz üzerinde, çığlarda, heyelanda ve arazi üzerinde kaybolan vatandaşlarımızı bulmak için kullanmaktayız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR