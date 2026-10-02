Eskişehir Sivrihisar\'da akbaş cinsi köpek, sürünün ortasında 4 yavru dünyaya getirdi

Eskişehir Sivrihisar'da akbaş cinsi köpek, sürünün ortasında 4 yavru dünyaya getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, safkan akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün başındayken 4 yavru doğurdu. Yüzlerce yıldır Anadolu'da sürü koruma köpeği olarak bilinen köpeğin meralardaki bu sürprizi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde safkan akbaş cinsi çoban köpeği, koyun sürüsünün ortasında dört yavru doğurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi kırsalında, safkan akbaş cinsi bir köpek, koyun sürüsünün başındayken 4 yavru doğurdu. Yüzlerce yıldır Anadolu'da sürü koruma köpeği olarak bilinen ve Eskişehir ile özdeşleşen köpeğin meralardaki bu sürprizi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
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