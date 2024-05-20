Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uluslararası Müzeler Günü Kutlama Programına Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılım gösterdiği Uluslararası Müzeler Günü Kutlama programı ETİ Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Karacahisar'da çıkarılan eserlerin sergilendiği alanın açılış kurdelesi kesen Vali Aksoy, "Müzeler birer öğrenme ortamlarıdır. Bu nedenle çocuklarımızı müzelerle buluşturmalıyız. Müzeler kültür ve sanatın seyir teraslarıdır. Eskişehir'deki müzeciliğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Ortaçağ döneminde Eskişehir, Bizans Sikke Koleksiyonu ve poster sunumları ile gerçekleştirilen program canlı müzik ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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