Eskişehir Valisi Türk Mutfağı Haftası\'nda lezzetleri tattı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde kentin köklü lokantalarında esnafla bir araya gelerek müşterilerin beğenisine sunulan lezzetleri tattı.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy Türk Mutfağı Haftası'nda Eskişehir'in en eski ve köklü lezzet mekanlarından bazılarını ziyaret etti. Esnafla bir araya gelip sohbet eden Aksoy, bu işletmelerde aralarında kentin simgelerinden olan çiböreğin de bulunduğu çeşiti lezzetlerin tadımını yaptı. Bu lezzetlerin yapım aşamasını yerinde izleyen Vali Aksoy, esnaf vatandaşlar ile toplu fotoğraflar çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR