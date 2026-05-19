Esnaftan KDV İndirimi Talebi

19.05.2026 15:33
Elazığ'da lokanta sahipleri, KDV oranlarındaki farkın işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da lokanta ve restoran işletmecileri, mal alımları ile hizmet satışları arasındaki KDV farkının sektörü zorladığını ileri sürerek, satışta KDV oranının düşürülmesini talep ettiler.

Mehmet Gel isimli esnaf, yüzde 1 KDV ile aldıkları ürünlerin satışında yüzde 10 KDV uygulanmasının giderleri yükselttiğini ifade etti.

Ekonomik daralmanın en başta küçük esnafı etkilediğini söyleyen Gel, şöyle konuştu:

"İş yerim kira, evim kira. Normalde yüzde 1 KDV ile et alıyorum. Ama satarken yüzde 10 KDV ile satıyorum. Ben küçük esnafım, eleman çalıştıramıyorum. Gece 03.00'te geliyorum, akşam 20.00'ye kadar. Eşim geliyor, sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar çalışıyor. Çünkü yetiştiremiyorum. Bir elemanın günlük yevmiyesi, sigortası, yemesi içmesi 3 bin-3 bin 500 lira. Ben zaten kazanamıyorum ki. Ben '2 lira kazansam bana yeter' diyorum. Eleman çalıştırdığım zaman hiç cebime para koymadan eve gitmem lazım. Bu da KDV oranlarının yükselmesinden kaynaklı. Bu zaman olmuş domates 130-150 lira. Biberi aşağı çektiler ama onunla olmuyor. Ben isterim ki yüzde 1 KDV ile alıyorsam, yüzde 1 ile de vereyim. Bunlar bizim karımızdan gidiyor. O zaman da bir şey kalmıyor."

Süleyman Gülçek adlı işletmeci de alım ve satımdaki KDV oranları arasındaki farkın kendilerini çok zorladığını savundu. Gülçek, "Genelde yüzde 1 KDV ile alıp, yüzde 10 KDV ile satıyoruz. Bunlar bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu bizim karımızdan gidiyor. Bu konuda girişimde bulunsak da herhangi bir gelişme yok. Ekonomik anlamda çok olumsuzluklar yaşıyoruz. Yaşam pahalı oldu. Millet dışarda yemek yiyemiyor. İnsanların alım gücü düşük olduğu için bizden yemek talep ediyorlar. Biz de askıda yemek uyguluyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız KDV. Aradaki farkı nasıl kapatacağız?" diye konuştu.

Esnaf Hasan Bayram da KDV oranlarındaki makasın esnaf için büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Yüzde 1 ile alıp, yüzde 10 ile satıyoruz. Aradaki farkı kimse düşünmüyor. Geçmişten beri kimse yanımızda olmadı. BAĞ-KUR olsun, KDV olsun, kiralar olsun bizleri çok zorluyor. Esnaf kan ağlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

