ETÜ\'de Akademik Kurul Toplantıları Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Akademik Kurul Toplantıları Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektör Bülent Çakmak başkanlığında 2023-2024 güz döneminde eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere kontenjan doluluk oranları, yürütülen akademik çalışmalar, projeler ve toplumsal katkı faaliyetleri gibi konuları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantılarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu da yer aldı.

Hafta boyunca devam eden toplantılarda dekanlar, enstitü müdürleri ve akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Çakmak, yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi alırken öğrencilerin ve akademik personelin taleplerini dinledi.

Toplantıların gelecek dönemin yol haritasını belirlemek için oldukça faydalı olduğunu ifade eden Rektör Çakmak: "Fakültelerimiz ve Enstitülerimizle mevcut durumumuzu analiz etmek ve gelecek dönemin planlamasını yapmak üzere geleneksel olarak bir araya geliyoruz. Yapılan çalışmaları hep birlikte gözden geçiyor ve hedeflerimize ne ölçüde ulaştığımıza ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz. Üniversite olarak her geçen yıl üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Her alanda üniversitemizin adını daha üst sıralara çıkartmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz ve öğrencilerimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünmeliyiz. Umuyorum ki yaptığımız bu değerlendirme toplantılarından elde ettiğimiz çıktılar bahar döneminin hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz için daha verimli geçmesine vesile olacak" diye konuştu. - ERZURUM