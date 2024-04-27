ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Demirel, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için önemli bir avantaj elde etti.

27.04.2024 15:13
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel, Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Muhammet Ali Demirel, finale kadar yükselerek gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı.

Elde ettiği sonuçla Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunlarına katılmak için önemli bir avantaj elde eden Demirel, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Demirel'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Muhammet Ali bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti ve şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Bu yıl Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlarda kendisinden altın madalya bekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kendisini ve teknik ekibini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETÜ Milli Sporcusu Muhammed Ali Demirel Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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