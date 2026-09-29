ETÜ Rektörü Çakmak, kampüste yaz dönemi çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ Rektörü Çakmak, kampüste yaz dönemi çalışmalarını yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ Rektörü Çakmak, kampüste yaz dönemi çalışmalarını yerinde inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ Rektörü Çakmak, 2026-2027 Akademik Yılı başında kampüste incelemelerde bulundu. Çakmak, yaz döneminde başlayan çalışmaları yerinde inceledi; yeni akademik yılda öğrenci ve personelin daha nitelikli alanlardan yararlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2026-2027 Akademik Yılı'nın başlamasıyla birlikte üniversite üst yönetimiyle kampüs yerleşkesinde incelemelerde bulunarak yaz döneminde yapımına başlanan ve devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kampüs genelinde gerçekleştirilen incelemeler kapsamında fakültelerde yürütülen çalışmaları değerlendiren Rektör Çakmak; yapımı ve düzenlemesi devam eden atölye ve laboratuvarlar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kampüsün farklı noktalarındaki incelemelerini sürdüren Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, sosyal tesisler ve hobi bahçelerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra kampüs içi ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi amacıyla devam eden yol ve çevre düzenlemelerindeki son durumu inceledi.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, yaz döneminde kampüsün fiziki, akademik ve sosyal imkanlarını geliştirmeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, yeni akademik yılda öğrencilerin ve personelin daha nitelikli ve işlevsel alanlardan yararlanabilmesi amacıyla kampüs genelindeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüncelEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Eyüpsultan Camii’nde namaz sırasında kavga: Yüzüne tükürülen şahıs havaya 4 el ateş etti Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında kavga: Yüzüne tükürülen şahıs havaya 4 el ateş etti
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 23:09:42. #7.13#
SON DAKİKA: ETÜ Rektörü Çakmak, kampüste yaz dönemi çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei