ETÜ Rektörü Çakmak, kampüste yaz dönemi çalışmalarını yerinde inceledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2026-2027 Akademik Yılı'nın başlamasıyla birlikte üniversite üst yönetimiyle kampüs yerleşkesinde incelemelerde bulunarak yaz döneminde yapımına başlanan ve devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kampüs genelinde gerçekleştirilen incelemeler kapsamında fakültelerde yürütülen çalışmaları değerlendiren Rektör Çakmak; yapımı ve düzenlemesi devam eden atölye ve laboratuvarlar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kampüsün farklı noktalarındaki incelemelerini sürdüren Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, sosyal tesisler ve hobi bahçelerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra kampüs içi ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi amacıyla devam eden yol ve çevre düzenlemelerindeki son durumu inceledi.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, yaz döneminde kampüsün fiziki, akademik ve sosyal imkanlarını geliştirmeye yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, yeni akademik yılda öğrencilerin ve personelin daha nitelikli ve işlevsel alanlardan yararlanabilmesi amacıyla kampüs genelindeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.