Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evden çıkamayan müşterinin apartman önündeki hamile kediye mama siparişini ulaştıran kuryenin görüntüleri yürekleri ısıttı. Kuryenin kediyi besleyerek karnını doyurduğu anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Serdivan'da yaşayan bir kadın, çikolata ve hamile sokak kedisi için mama sipariş etti. Müşteri, siparişinin not kısmında ise evden çıkamadığını belirterek, mamanın kurye tarafından kediye verilmesini istedi. Kuryelik yapan 21 yaşındaki Cihan Kömürcü ise müşterinin sipariş ettiği çikolata ve mamayı ulaştırmak için Kemalpaşa Mahallesine hareket etti. Kömürcü, kask kamerasıyla da o anları kayda almaya başladı. Sipariş teslim noktasına ulaşan Kömürcü, mamayı kaba dökerek kedinin karnını doyurdu. Hayvanı bir süre sevdikten sonra adresten ayrılan Kömürcü, kask kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Evden çıkamayan müşterinin siparişini kurye kediye ulaştırdı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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