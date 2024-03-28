Evden çıkamayan müşterinin siparişini kurye kediye ulaştırdı - Son Dakika
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Yerel

Evden çıkamayan müşterinin siparişini kurye kediye ulaştırdı

Evden çıkamayan müşterinin siparişini kurye kediye ulaştırdı

Serdivan'da yaşayan bir kadın, evden çıkamadığı için siparişini kuryeye verdi. Kurye, müşterinin isteği üzerine kedinin karnını doyurdu ve bu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

28.03.2024 12:34
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evden çıkamayan müşterinin apartman önündeki hamile kediye mama siparişini ulaştıran kuryenin görüntüleri yürekleri ısıttı. Kuryenin kediyi besleyerek karnını doyurduğu anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Serdivan'da yaşayan bir kadın, çikolata ve hamile sokak kedisi için mama sipariş etti. Müşteri, siparişinin not kısmında ise evden çıkamadığını belirterek, mamanın kurye tarafından kediye verilmesini istedi. Kuryelik yapan 21 yaşındaki Cihan Kömürcü ise müşterinin sipariş ettiği çikolata ve mamayı ulaştırmak için Kemalpaşa Mahallesine hareket etti. Kömürcü, kask kamerasıyla da o anları kayda almaya başladı. Sipariş teslim noktasına ulaşan Kömürcü, mamayı kaba dökerek kedinin karnını doyurdu. Hayvanı bir süre sevdikten sonra adresten ayrılan Kömürcü, kask kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evden çıkamayan müşterinin siparişini kurye kediye ulaştırdı - Son Dakika

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