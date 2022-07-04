Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şoke oldu. Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı - Son Dakika

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