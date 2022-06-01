Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor - Son Dakika
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Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor

01.06.2022 09:21

Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu.

Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor

SİNOP - Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kezban Karaman, "Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar tribünlerini gördüm tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya'da. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Çünkü ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdi ki devirde yaşanmıyor. Bunun hammaddesi de Allah'tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş. Az çok elektrikten anlayan bunları kendi evine neden yapmıyor? Niye elektrik parası ödüyor? Ben anlayamıyorum yani. Elektrikten anlayan gençler evlerinin üstlerine yapsınlar, elektriklerini üretsinler. Elektrikten anlayan gençler elektrik parası vermesin" dedi.

Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor
Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor
Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor
Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor

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Kaynak: İHA

Almanya, Karaman, Sinop, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu, artık elektriğe para vermiyor - Son Dakika


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