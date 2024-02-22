Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi\'nde Kompost Kurulumu Yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde (ESA), minik öğrenciler uygulamalı olarak kompost kurulumu yaptı. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken ve öğrencilere bunu uygulamalı olarak anlatan çiftçi Eylem Suer, "Öğrencilerimize kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, özellikle ilçenin kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimcilere, çiftçilere ve gençlere eğitimler veren Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilçedeki okullarda da uygulamalı olarak kompost kurulumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Merkez bu kez Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi (ESA) bahçesinde, minik öğrencilerle kompost kurulumu yaptı.
"Doğayı kirletmeden de iyi şeyler yapılabilir"
Kompost kurulumunu uygulamalı olarak anlatan çiftçi Eylem Suer, bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulmasını ve tekrar toprakla buluşmasının öyküsünü minik öğrencilere anlayabilecekleri bir dilde anlattı. 2020 yılından beri onarıcı tarımla uğraştığını söyleyen Suer, kompostun toprağın ihtiyacı olan gübreyi doğal yollarla vermek için çok büyük bir araç olduğunu ifade ederek, "Bugün burada ESA öğrencilerimize geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, aslında hiçbir şeyin çöp olmadığını, doğaya tekrar kazandırılabileceğini uygulamalı olarak gösterdik. Kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik" diye konuştu. Öğrenciler daha sonra evlerinden getirdikleri organik atıkları kompost kutusuna atarak, Suer'e merak ettikleri sordu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde Kompost Kurulumu Yapıldı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?