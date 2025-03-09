Eyüpsultan'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklar Tekne Orucu Tutuyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklar Tekne Orucu Tutuyor

Eyüpsultan\'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklar Tekne Orucu Tutuyor

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Çocuklar, 'Afacan' isimli tiyatro oyununu izledikten sonra oruçlarını açarak atölye çalışmalarına katıldılar. Ayrıca, kitap fuarı da büyük ilgi görüyor.

09.03.2025 17:59  Güncelleme: 18:13
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Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan ayında çocuklara özel hazırladığı etkinlikler devam ediyor. Tekne orucu tutan çocuklar, eğlenceli gösteriler seyredip öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtıktan sonra atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiriyorlar.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan'da çocuklar için dolu dolu geçiyor. Eyüpsultan Belediyesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca çocuklar için birbirinden eğlenceli, maneviyatla dolu etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta sonu da çocuklar Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tekne orucu etkinliğinde buluştu. Öğle ezanına kadar sinema ve TV dizilerinin sevilen oyuncularından Ateş Fatih Uçan'ın 'Afacan'ı Gördünüz mü?' isimli oyununu seyreden çocuklar, sevilen oyuncu Uçan'ın Afacan tiplemesiyle yaptığı esprileri kahkahalar içinde dinledi. 'Tekne orucu' için sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, öğle ezanının okunmasıyla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Oruçlarını açan çocuklar için daha sonra çömlek atölye çalışması gerçekleştirildi. Çocuklar, eğitmen gözetiminde kilden çömlekler yaptı.

Kitap fuarı büyük ilgi gördü

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi önünde açılan kitap fuarı, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatabiliyor ve onlarla söyleşi imkanı yakalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklar Tekne Orucu Tutuyor - Son Dakika

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