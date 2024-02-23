Şehitkamil Belediye Başkanı Berat Kandili\'ni kutladı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda "Dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylardan Şaban ayının 15'inci gecesine tekabül eden Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin sürur ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylardan Şaban ayının 15'inci gecesine tekabül eden Berat Kandilini hep birlikte idrak etmenin sürur ve mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri; mili ve manevi değerlerimizi, sosyal dayanışma ve kaynaşma arzularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak birbirimize kenetlenip, kendimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlamalıyız. Berat Kandili, Allah'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili'nde daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık imkanı bulunan bu mukaddes günün değerini bilmeliyiz. Bu gecede kulluğun mana sınırlarını yeniden yoklamalı, istikametimizi ve yöneldiğimiz hedefleri yeniden tanımlamalı, akıp giden zamana ve tükenen ömürlere yeniden yoğunlaşmalıyız. Bu günde milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi - GAZİANTEP