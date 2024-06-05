Fare zehri içen şahsa olay yerinde doktor müdahalesi - Son Dakika
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Yerel

Fare zehri içen şahsa olay yerinde doktor müdahalesi

Tekirdağ Kapaklı'da fare zehri içerek intihar etmeye kalkan vatandaş, olay yerinden geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu.

05.06.2024 11:33
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Fare zehri içen şahsa olay yerinde doktor müdahalesi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da fare zehri içerek intihar etmeye kalkan vatandaş, olay yerinden geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu.

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren A.E. fare zehri içti. İçtiği zehir sonrası yere düşerek hareketsiz kalan A.E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Tesadüf eseri doktora denk geldi

Tesadüf eseri olay yerinden geçen eski Karaağaç Belediye Başkanı Doktor Özkan Yücel, fare zehri içtiği belirtilen vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E. ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fare zehri içen şahsa olay yerinde doktor müdahalesi - Son Dakika

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