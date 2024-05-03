Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde 'Renkler Dile Geldi' Çini Atölyesi Sergisi - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde 'Renkler Dile Geldi' Çini Atölyesi Sergisi

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri\'nde \'Renkler Dile Geldi\' Çini Atölyesi Sergisi

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri, Levent Kum ve öğrencilerinin çini örneklerinin sergilendiği 'Renkler Dile Geldi' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide 40'ı aşkın eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

03.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:58
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Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri "Renkler Dile Geldi" isimli çini atölyesi sergisine ev sahipliği yapıyor. Levent Kum ve 6 öğrencisinin çini örneklerinin sır altı ve yağlı boya tekniklerindeki eserlerinin sergilendiği "Renkler Dile Geldi" sergisinde 40'ı aşkın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri "Renkler Dile Geldi" Levent Kum Çini Atölyesi sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçmişte farklı tekniklerle icra edilen çiniciliğin zirve yaptığı klasik dönemde sanatkarlar tarafından sık tercih edilen sır altı tekniğini modern bir yaklaşımla sürdüren Levent Kum ve öğrencilerinin farklı üsluplarla çalışılmış 40'ı aşkın eser, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 30 Mayıs'a kadar açık kalacak olan serginin ilk gününde vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"3 yıllık çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bir sergi"

Açılış programında konuşan Levent Kum, "Fatih Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu çini kursu yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Eğitim öğretim dönemlerinde öğrencilerimle haftada bir gün ders yapıyoruz. 3 yıllık çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bir sergi. Eserler sır altı tekniğinde. Ayrıca Barok rokoko üslubu da çinide daha önceden kullanılmayan ya da az kullanılmış üsluptur. O üsluplarda da eserler vermeye çalıştık. Sır altı tekniğindeki kullanılan renklerden ayrı kullanılan renkler de var. Klasik formda da eserler var. Bütün çini severleri, sanat severleri sergimize bekliyoruz. Şu ana kadar ilgi çok iyi. 30 Mayıs'a kadar sergimiz açık kalacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde 'Renkler Dile Geldi' Çini Atölyesi Sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde 'Renkler Dile Geldi' Çini Atölyesi Sergisi - Son Dakika
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