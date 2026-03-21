Fazıl Tunç Hayatını Kaybetti

Alanya'da uzun yıllar gazetecilik yapan, Fazıl Tunç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ocak ayında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında bulunan Tunç, bugün öğle saatlerinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren Tunç, bir dönem Alanya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı görevinde bulunmuş, son olarak ise Anadolu Ajansından emekli olmuştu.

Öte yandan, Fazıl Tunç'un cenazesi yarın Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ndeki törenin ardından Gazipaşa'da defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA