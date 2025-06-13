Ferdi Zeyrek İçin Hayır Lokması Dağıtıldı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hayır lokması dağıtıldı ve dualar edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın öncülüğünde Nur Camii'nde Cuma namazı sonrası yüzlerce kişiye hayır lokması dağıtıldı. Merhum Ferdi Zeyrek'in hayrına hazırlanan lokmalar, cami avlusunu dolduran vatandaşlara ikram edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Başkan Ahmet Önal, lokma dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, "Ferdi Başkanımız bu milletin gönlünde iz bırakan bir hizmet adamıydı. Bugün burada dağıttığımız her lokma, onun için edilen dualarla birleşerek bir vefa örneğine dönüşüyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Lokma kazanlarının başında toplanan vatandaşlar, merhum başkan Ferdi Zeyrek için hayır duasında bulundu.