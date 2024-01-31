Fethiye\'de Çocuklar Camiye Gitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarıyıl tatilinin keyfini manevi bir atmosferle taçlandırmak için "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" kapsamında mahallelerde çocuklar Söğütlü Mahalle Camii'nde bir araya geldi.
Camii imamı Nurullah Aslan'ın rehberliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, tatil boyunca öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kıldı. Yaz Kuran kursunda öğrendikleri duaları ve sureleri tekrar ederek hafızalarını tazelediler. Beraber oynadıkları oyunlar, eğlenceli dini ve zeka oyunları ile keyifli vakit geçirdiler. Her gün ikindi namazından sonra yapılan derslerle de dini bilgiler verildi.
Program sonunda etkinliğe katılım sağlayan Söğütlü Mahalle Camii'nin çocuklarına ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çocuklar, caminin bahçesinde düzenlenen halı saha maçında doyasıya eğlendi. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen hayırseverlere ve vatandaşlara teşekkür edildi. - MUĞLA
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