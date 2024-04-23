Fethiye'de Dalgıçlar 23 Nisan'ı Denizin Dibinde Kutladı

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Fethiye'de bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Dalış okulu sahibi Önder Diktaş, çocuk bayramını her yıl deniz dibinde kutladıklarını kaydetti.

Fethiye'de hizmet veren bir dalgıç firması geleneksel hale getirdikleri deniz altı kutlamalarına bir yenisini daha ekledi. Dalış merkezinde görevli 3 dalgıç, çocuk bayramında Fethiye açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi. Deniz altına dev Türk Bayrağı açan ekip, ardından temsili tören geçişi yaptı. Türk bayrağına doğru yüzen balıklar muhteşem görüntüler oluşturdu. Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirdiklerini söyleyen dalış okulu sahibi Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, "Her yıl 23 Nisan'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutluyoruz. Bu yılda Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtık. Balıklarda bizlere eşlik etti" ifadelerini kullandı. - MUĞLA