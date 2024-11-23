Fethiye\'den Filistin\'e Destek Panayırı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci ve velileri düzenledikleri hayır panayırı ile Filistin'deki mazlumlara destek sağladı.

Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda, Filistin'deki mazlumlara destek olmak amacıyla 'tarafımız belli olsun' sloganı ile hayır panayırı düzenlendi. 5. sınıf öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı. Hayır panayırından elde edilen bağışlar, okul müdürü Mehmet Ali Asar, sınıf öğretmeni Yalçın Ertuğrul, öğrenciler ve veliler eşliğinde Türkiye Diyanet Vakfı Fethiye Şubesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İlçe Müftüsü Kenan Doğru'ya teslim edildi. İlçe Müftüsü Kenan Doğru, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilere teşekkür ederek, yapılan bağışların Filistin'e ulaştırılacağını belirtti. - MUĞLA