Fethiye Kaymakamlığı, 2024 yaz sezonu için turizm sektörüyle önemli kararlar aldı

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Fethiye Kaymakamlığı, turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 yaz sezonu için önemli kararlar aldı.

Fethiye, turizm sektöründe iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Turizm Koordinasyon Toplantısı, bölgenin turizm potansiyelini daha da ileriye taşıma hedefiyle düzenlendi. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yaz sezonunun huzurlu ve düzenli geçirilmesi için alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıya, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar ve kooperatiflerin temsilcileri katıldı. Katılımcılar, Fethiye'nin turizm gelirlerini artırma ve bölgeyi daha cazip bir destinasyon haline getirme konusunda fikir alışverişinde bulundular. Özellikle güvenlik, altyapı ve hizmet kalitesinin artırılması gibi konuların üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, turistlerin bölgeye olan ilgisini artıracak yeni projeler ve etkinlikler planlandı. Fethiye'nin doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak tanıtım stratejileri ve sürdürülebilir turizm uygulamaları da gündeme geldi. - MUĞLA