Çorum\'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

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Çorum Belediyesi, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, şehirdeki led ekranlardan darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşları andı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Çorum Belediyesi'nden anlamlı bir paylaşım geldi. Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı görseller şehir merkezindeki tüm led ekranlarda yayınlandı. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen Çorumlu kahramanlar, terör örgütü elebaşının ölümünün ardından da unutulmadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasi uğruna can veren Çorumlu şehitler Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Akif Kapaklı, Emin Güner, Mustafa Avcu, Ali Alıtkan, Ali Karslı, Mehmet Kocakaya, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan, Ümit Çoban ve Yakup Kozan'ın fotoğraflarının yer aldığı görsel "Kahraman Şehitlerimize Saygıyla" mesajıyla şehrin tüm led ekranlarına yansıtıldı. - ÇORUM