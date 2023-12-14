 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan hapis cezası bulunan H.M.G., saklandığı evde yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. H.M.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı
14.12.2023 - 23:21,  Güncelleme: 23:26
Abone Ol

FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eski Türkçe Öğretmeni H.M.G. isim kadın yatak odasında bulanan elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G., isimli kadın Osmaniye'de bir evde sakladığı belirlendi.

Evde yapılan adli arama sonucunda hükümlü saklandığı evde yatak odasında bulanan elbise dolabının arka kapağı açılır-kapatılır vaziyette düzeneğin arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

H.M.G. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaniye, Cezaevi, Terör, Hukuk, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement