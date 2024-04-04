Filipinler'de Sıcak Hava Nedeniyle 3.954 Okulda Eğitime Ara Verildi

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Filipinler Eğitim Bakanlığı, termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ülkede 3 bin 954 okulda yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Filipinler'de etkili olan aşırı sıcak hava ülkedeki eğitim faaliyetlerinin aksamasına neden oldu. Ülkedeki bazı kesimlerde termometreler 43 dereceyi gösterirken, Filipinler Eğitim Bakanlığı (DepEd) tarafından yapılan açıklamada, sıcak çarpması riski nedeniyle 12 bölgedeki 3 bin 954 okulda yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Zorunlu aradan Metro Manila, Batı Visayas, Soccsksargen, Orta Visayas ve Ilocos bölgelerinde bulunanlar başta olmak üzere 1 milyon 393 bin 806 öğrencinin etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan, ülkedeki birçok okulda uzaktan eğitim görülürken, Kuzey Mindanao, Davao, Caraga ve Cordillera bölgelerinde ise yüz yüze eğitime devam ediliyor. - MANILA