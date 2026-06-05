Filografi Sanatında Devrim Niteliğinde Cihaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filografi Sanatında Devrim Niteliğinde Cihaz

Filografi Sanatında Devrim Niteliğinde Cihaz
05.06.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni cihaz, filografi çalışmalarında çivilerin yerleştirilmesini hızlandırarak kolaylık sağlıyor.

El sanatları arasında önemli bir yere sahip olan filografi sanatında üretimi kolaylaştıracak yeni bir cihaz tasarlandı.

Filografi çalışmalarında kullanılan çivilerin yüzeye daha hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan cihaz, sanatseverlerin ve kursiyerlerin işlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Geleneksel yöntemlerle uzun zaman alan çakma işlemlerini pratik hale getiren sistem sayesinde, filografi çalışmalarında hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de daha estetik sonuçlar elde ediliyor.

Özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerler için büyük kolaylık sağlayan cihaz, üretim sürecini hızlandırmasıyla dikkat çekiyor.

Tasarımı yapılan mekanik düzenek sayesinde çiviler belirlenen noktalara daha düzgün bir şekilde yerleştirilebiliyor. Bu durum hem el işçiliğindeki hata payını azaltıyor hem de filografi sanatına ilgi duyan yeni kursiyerlerin çalışmalarını daha rahat gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

El emeği ve sabır gerektiren filografi sanatında yenilikçi bir yaklaşım sunan cihazın, kurslarda ve atölyelerde yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Sanatın gelişmesine katkı sağlayacak bu tür çalışmaların, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasında da önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Filografi ustaları ve kursiyerler tarafından ilgiyle karşılanan cihaz, el sanatlarında teknoloji ve üretkenliğin bir araya geldiği başarılı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filografi Sanatında Devrim Niteliğinde Cihaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Filografi Sanatında Devrim Niteliğinde Cihaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.