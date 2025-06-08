Firar Eden Koyun Kamerada Yakalandı

Karaman'da firar eden kurbanlık koyun, girdiği fidan satışı yapılan iş yerinin bahçesinde yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki fidan satışı yapılan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahiplerinin elinden kurtulan kurbanlık koyun kaçmaya başladı. Sahiplerini peşine takan koyun, fidan satışı yapılan iş yerinin bahçesine dalarak kaçmaya devam etti. O esnada fidanları sulayan çalışansa bahçeye koyunun girdiğini görünce hemen sulamayı bırakıp peşinden koştu. Daha sonra koyun sahipleri tarafından yakalanarak kesilmek üzere götürüldü. Yaşanan o anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KARAMAN