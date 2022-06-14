Fiziksel engelli genç kadın akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
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Fiziksel engelli genç kadın akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

14.06.2022 00:57
Fiziksel engelli genç kadın akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Van'ın Edremit ilçesinde doğuştan fiziksel engelli Zehra Buğday, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Van'ın Edremit ilçesinde doğuştan fiziksel engelli Zehra Buğday, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde yaşayan ve yürüyemediği için evden dışarı çıkamayan fiziksel engelli Zehra Buğday (33) için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan fiziksel engelli Buğday için yardım çağrısında bulundu. Paylaşım üzerine harekete geçen bir hayırsever, engelli Buğday'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Buğday, yıllar sonra istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşadı. Engelli genç kadının ailesi, sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve hayırseverlere teşekkür etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fiziksel engelli genç kadın akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika

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