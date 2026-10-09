Fizyoloji kongresi heyeti, İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat\'ı ziyaret etti

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi kapsamında Malatya'da bulunan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği heyeti, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yazman Prof. Dr. Selim Kutlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Töre ile 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal ziyarette yer aldı. Ziyarette, kongre süreci, fizyoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve akademik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, konuklarına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Akpolat, konuklarına günün anısına hediye takdim etti.