Fizyoterapist Güleç, uyguladığı sıra dışı yöntemleriyle bel ağrılarına son veriyor - Son Dakika
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Fizyoterapist Güleç, uyguladığı sıra dışı yöntemleriyle bel ağrılarına son veriyor

21.05.2022 10:25
Fizyoterapist Güleç, uyguladığı sıra dışı yöntemleriyle bel ağrılarına son veriyor

Bugüne kadar bir çok ünlüyü ve yakın zamanda VfB Stuttgart'a forma giyen profesyonel futbolcu Erik Thommy de tedavi eden ünlülerin fizyoterapisti olarak bilinen uzman fizyoterapist Adnan Güleç, Almanya Stuttgart'taki ofisinde fıtık ve oluşabilecek tüm bel ağrılarına uyguladığı sıra dışı...

Bugüne kadar bir çok ünlüyü ve yakın zamanda VfB Stuttgart'a forma giyen profesyonel futbolcu Erik Thommy de tedavi eden ünlülerin fizyoterapisti olarak bilinen uzman fizyoterapist Adnan Güleç, Almanya Stuttgart'taki ofisinde fıtık ve oluşabilecek tüm bel ağrılarına uyguladığı sıra dışı tıp yöntemleriyle olumlu sonuçlar alarak hastalarını tedavi ediyor.

Tüm dünyada modern çağın sunduğu kolay ve hızlı erişim yüzünden insanların aşırı oturmaktan, hareketsizlikten, düzensiz uykudan ve en önemlisi, susuzluktan kaynaklı bel ağrıları, fıtık çeşitleri ve tutulmalar gibi hastalıklara yakalandığını belirten fizyoterapist Adnan Güleç, tedavisi imkansız veya çok zor olan bu hastalıkları en iyi sonuçlarla sonlandırdığını söyledi. Omurga uzmanlığı unvanı da alan Adnan Güleç, bel ağrılarının, fıtıkların ve tutulmaların yüksek oranda yeniçağ insanının modern hayat tarzından kaynaklandığını belirtti. Güleç, "Bu rahatsızlıkların bir dönen dolap gibi aşırı çok oturmaktan, hareketsizlikten, yanlış ve ihtiyaçtan çok beslenmekten, düzensiz uykudan ve en önemlisi, susuzluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Omurgaların arasındaki diskler bu türlü daha erken yıpranıp insana ciddi şekilde ağrı yapabilmekte. Çoğu doktorlar ve fizyoterapistler bu tür ağrıların aşırı kilodan geldiğini söylemekte. Ben 16 yıllık tecrübemle buna sadece kısmen katılıyorum. 1.60 boyunda ve 45 kiloluk, lumbalde 4 tane bel fıtığı olan insan tedavi ettiğim oldu. 170 kiloluk 1.90 boyunda ve omurgasında hiç problem olmayan insana da rastladım. Bakın yaşam tarzı burada çok önemli. Tedavilere tüm inanç gücüyle güvenmekte o kadar önemli. Bu yüzden bütün dünyadan profesyonel sporcular ve insanlar Almanya Stuttgart'a bulunan ofisime gelmekte" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fizyoterapist Güleç, uyguladığı sıra dışı yöntemleriyle bel ağrılarına son veriyor - Son Dakika


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