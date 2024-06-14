GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kileci mesajında, bayramın getirdiği mutluluk ve sevincin yanı sıra, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesinin önemine vurgu yaptı.

Kileci, "Kurban Bayramı, bizlere paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın değerini hatırlatan müstesna zamanlardan biridir. Bu özel günler, toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmamızı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemizi sağlar. Bayramlar, farklılıklarımızın ötesinde ortak değerlerimizle buluştuğumuz, sevgi, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu günlerdir. Bu vesileyle, tüm insanlığın bayramını kutlar, bayramın ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı, bayramın aynı zamanda kültürel zenginlikleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma fırsatı sunduğunu da sözlerine ekledi. Kileci, "Geleneklerimizi, bayramlar vesilesiyle gençlerimize aktararak, onların da bu değerleri benimsemelerini ve sürdürmelerini sağlıyoruz. Bu, toplumsal hafızamızın korunması için de büyük önem taşıyor. Bayramlar, sevdiklerimizle bir arada olmanın, onlarla güzel hatıralar biriktirmenin en güzel fırsatlarından biridir. Bu bayramı da sevdiklerimizle, sağlık ve mutluluk içinde geçirebilmeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP