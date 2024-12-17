Garsonun Hayatı Kurtaran Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Garsonun Hayatı Kurtaran Müdahalesi

Garsonun Hayatı Kurtaran Müdahalesi

Bayburt'ta bir garson, boğulma tehlikesi geçiren müşteriye heimlich manevrası ile yardım etti.

17.12.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta bir lokantada yemek yediği esnada boğazına yemek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren müşteriyi, garson 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir lokantaya ailesiyle birlikte yemek yemeye giden bir vatandaş, yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan yiyecek nedeniyle tıkandı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, panikle oturduğu sandalyeden kalkarak öksürmeye başladı. Boğazındaki yemek parçasını bir türlü çıkaramayan vatandaş, nefes alamadığı için kızarmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen vatandaş, eşi ve çocuğu başta olmak üzere lokantadaki herkesi korkuttu. Boğazındaki parçayı çıkarmak için sürekli öksüren müşterinin yardımına ise garson Fatih Birsen yetişti. İlk önce müşterinin sırtına vuran Birsen, boğazdaki parça çıkmayınca heimlich manevrası uygulamaya başladı. Birsen'in hayat kurtaran müdahalesiyle nefes almaya başlayan, ölüm tehlikesinden son anda kurtulan müşteri ise Birsen'e sarılarak, teşekkür etti.

O anlara tanıklık eden İşletme sahibi Ozan Aydoğdu, çalışan Fatih Birsen'in soğukkanlılıkla müşteriye müdahale ettiğini söyleyerek, Birsen'in ilk yardımı sonucu vatandaşın büyük bir tehlike atlattığını belirtti.

"Heimlich manevrasıyla müşterimiz rahat nefes almaya başladı"

İlk önce müşterinin sırtına vurarak boğazındaki yiyecek parçasını çıkarmaya çalıştığını söyleyen Birsen, o anları anlattı. Heimlich manevrasıyla müşterinin rahat nefes aldığını aktaran Birsen, "Müşterimiz ailesiyle beraber buraya yemek yemeye geldi. Ben de o esnada servis yapıyordum. Birden müşterimiz öksürmeye başladı, ısrarla öksürmesi dikkatimi çekti. Arkamı döndüğümde yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hemen gidip müdahalede bulundum. Biraz sırtına vurdum fayda etmeyince heimlich manevrası uyguladım. Heimlich manevrasıyla müşterimiz rahat nefes aldı, ailesi de sevindi" diyerek konuştu.

"İlk yardım öğrenin, ilk yardım öğretin, ilk yardım hayat kurtarır"

İlk yardım bilmenin hayat kurtardığını savunan Birsen, "Eğer ben heimlich manevrasını bilmeseydim müşterimiz açısından belki daha farklı sonuçlar olabilirdi. O yüzden ilk yardım öğrenin, ilk yardım öğretin, ilk yardım hayat kurtarır" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, bayburt, Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Garsonun Hayatı Kurtaran Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Garsonun Hayatı Kurtaran Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.