Gazeteci Serkan Gürtürk, doğum günü haberi nedeniyle beraat etti - Son Dakika
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Yerel

Gazeteci Serkan Gürtürk, doğum günü haberi nedeniyle beraat etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçe Kaymakamı Önder Koç'un doğum günü kutlamasını haberleştiren gazeteci Serkan Gürtürk, açılan davada beraat etti. Mahkeme, haberin güncel ve eleştiri sınırları içerisinde olduğunu belirterek basın özgürlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı.

05.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:53
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçe Kaymakamı Önder Koç'un kaymakamlık binasında yapılan doğum gününü haberleştirdiği için yargılanan gazeteci Serkan Gürtürk, beraat etti.

Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç'un doğum gününe özel pasta yaparak kaymakamlık makamında kutlama yaptı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve  Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi  Serkan Gürtürk, kaymakamlık makamında doğum günü kutlamasını haberleştirdi. Haber sonrasında kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "haber kaldırılmadığı" gerekçesiyle gazeteci Gürtürk'e 10 bin 31 lira idari para cezası kesildi.  Bu karara itiraz edilmesi üzerine açılan davada Mahkeme, Gürtürk'ün beraatine karar verdi.

Mülki amir, siyasetçi ve ünlülerin kendileri haklarındaki haberlere karşı müsamaha göstermeleri gerektiğine vurgu yapan mahkeme,  gerekçesinde şu tespitleri yaptı:

"Bu yönde birçok yargı ve AİHM kararları bulunduğu söz konusu haberin güncel olduğu, hakaret içermediği eleştiri sınırları içerisinde hoşgörü gösterilmesi gereken bir nitelikte olduğu basın hukukun uluslararası ilkeleri nazara alındığında güncel, gerçek ve eleştiri sınırları içerisinde kalan haber içerikleri hakkında kamunun haber alma ve sanığın haber yapma özgürlüğünün önde tutulması gerektiği haber içerik itibariyle kişilik hakkı ihlali oluşturmadığı güncel ve içerik itibariyle gerçek olduğu her ne kadar Sulh Ceza Hakimliği erişimi engellemiş ise de içeriğinin katılanın kişilik hakkını zedelemediği sanığın haberi kaldırılmasına dair atılan maili almadığı savunduğu haberdar olunca da haberi siteden kaldırdığı bu yönüyle sanığın savunmasına itibar edilmesi gerekeceği, aksi halin basın özgürlüğünü zedeleceği basın mensuplarının her münferit olayda cezalandırma korkusundan taşımadan haber yapma ve kamusal yöneticileri eleştirme özgürlüklerinin korunması gerektiği mahkememizce yapılan yargılama ve vicdani kanı sonucunda bahsedilen gerekçelerle basın haklarına üstünlük tanımak ile atılı suçun yasal unsurlar oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Sanık Serkan Gürtürk hakkında içerik yer ve erişim sağlayıcı sorumluluların Hakim kararına belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmemesi suçundan cezalandırılması talebi kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verildi."

Mahkeme kararını değerlendiren Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyet Başkanı Serkan Gürtürk, "Ben özellikle bunu şuradan ifade etmek istiyorum; bu tür trajikomik konular, olaylar, toplumun önünde boy gösteren mülki amirlerin, siyasilerin gazetecilerle yaşamış oldukları bu olumsuz tavırları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum çünkü bu tür basit haberlerden dolayı bizleri ve gazeteci arkadaşlarımızı zaman zaman dava ediyorlar. Mahkemede bu tür davalardan yargılanıyoruz. Bizler Türk Adaletinin vermiş olduğu bu karara saygı duyuyoruz. Bu davanın da tüm diğer meslektaşlarımızın da haber alma kısmındaki cesaretlerini artıracağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Çemişgezek, Önder Koç, Tunceli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Serkan Gürtürk, doğum günü haberi nedeniyle beraat etti - Son Dakika

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