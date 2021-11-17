Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, 40'tan fazla söyleşi ve 700'den fazla imza günü ile sevdiği yazarlar ile buluşma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda gazeteci yazar Hilal Kaplan, söyleşi ve imza gününde 'Ailenin Adı Yok' kitabıyla okurları ile buluştu.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilerine de katılma fırsatı yakalıyor. Gazeteci Hilal Kaplan, 'Ailenin Adı Yok' kitabıyla okurları ile buluştu. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hilal Kaplan, tecrübelerini ve kitabını anlattı. Gazeteci Yazar Hilal Kaplan söyleşi sonrası 'Ailenin Adı Yok' isimli kitabını imzaladı.

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarını değerlendiren Gazeteci Yazar Hilal Kaplan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Kitap fuarında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kadar kapsamlı bir fuar olduğunu bilmiyordum. Bu sene 4'üncüsü gerçekleşiyor. Burada 150 yayın evi kendi stantlarını açmışlar. Toplamda 750 yazarın etkinlik yapacağı bir fuardan bahsediyoruz. Bu anlamda devasa bir iş. Toplamda 100 bin kişinin katılacağından bahsediliyor. Fuar girişinde sağlık çalışanlarının ücretsiz kitap alabilmeleri için hediye çeklerinin verileceğinden bahsedildi. Ben çok önemli bir detay" dedi.