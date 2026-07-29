Gazi Kutman’a başsağlığı - Son Dakika
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Gazi Kutman’a başsağlığı

Gazi Kutman’a başsağlığı
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Amanos Dağlarında terör örgütünün döşediği mayının patlaması sonucu iki ayağını kaybeden Albay Yakup Kutman, babası Mehmet Kutman’ı kaybetti.

Amanos Dağlarında terör örgütünün döşediği mayının patlaması sonucu iki ayağını kaybeden Albay Yakup Kutman, babası Mehmet Kutman'ı kaybetti.

Pasinler belediyesinden emekli Mehmet Kutman, Pasinler'deki Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Mehmet Kutman'ın Pasinler Ortaokulundan arkadaşları Kadir Sabuncuoğlu, Turan Kafkas, Nevzat Çınar ve Hanifi Çalık, Kayakyolu Osman Efendi Camisi yanındaki konakta, Gazi Yakup Kutman ve ağabeyi Eğitimci Nurullah Kutman'a taziye ziyaretinde bulundu. Kadir Sabuncuoğlu, ziyaret sırasında Ankara'da yaşayan Kahraman Yakup Kutman'a 'Kalbimdeki Manşet: Hasangala' kitabını imzalayarak verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Kutman’a başsağlığı - Son Dakika

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