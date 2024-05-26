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Gaziantep'te düzenlenen "Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni" ile kentin gastronomisine katkı sunan pek çok kurum, kuruluş ve kişi ödüllendirildi. Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na da kentinin gastronomisinin tanıtımına katkıları nedeniyle ödül verildi.

Uluslararası Gastronomi Federasyonu (UGUF), F1 Medya Ajansı ve Lezzet Dünyası dergisi tarafından Gaziantep'te "Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gastronominin Yıldızları Ödül Töreni'nde kentin gastronomisine katkı sunan pek çok kurum, kuruluş ve kişi ödüllendirildi. Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na da kentinin gastronomisinin tanıtımına katkıları nedeniyle ödül verildi. İhlas Haber Ajansı'nın ödülünü Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz'ın elinden aldı.

" Türkiye'de gastronomi denince akla açık ara Gaziantep şehri gelir"

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Türkiye'de gastronomi denince akla açık ara Gaziantep şehri gelir. Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi dalında geliştirici şehirler ağına dahil edildi. Bu özelliğiyle Gaziantep, Türkiye'de öncü bir şehir konumunda. Bunda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İlimiz gastronomi alanında dünyanın en iyi 10 ili arasına girmeyi başaran bir şehir. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip burayı yurt edinen insanlar, ortak bir damak tadında buluşmuş ve günümüzün zengin Gaziantep mutfak kültürünün ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. Gaziantep 400'ün üzerinde yemek çeşidine sahip" ifadelerini kullandı.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, UGUF Başkanı Mehmet Kaplan ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Gaziantepli sanatçılar Adnan Orhan ve İhsan Güvenç de sahne aldı. - GAZİANTEP