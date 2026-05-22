Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır

Gaziantep\'te \'Kurban Yakalama Timi\' bayrama hazır
22.05.2026 12:41  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için 20 kişilik profesyonel bir ekip kurdu. Dron destekli tim, 153 ihbar hattına gelen çağrılara anında müdahale edecek. Ayrıca vatandaşlara kurban eti kontrol hizmeti de sunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Kurban Yakalama Timi", Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi amacıyla kurulan ekip, kaçan kurbanlık hayvanlara hızlı ve profesyonel müdahale edebilmek için kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor. Dron destekli takip ve müdahale eğitimleriyle güçlendirilen tim, bayram süresince sahada aktif görev yapacak. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan ekip, hem fiziksel dayanıklılık hem de teknik müdahale alanlarında yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Modern ekipmanlarla desteklenen çalışmalar kapsamında tim üyeleri, muhtemel kriz anlarında hızlı hareket edebilmek adına uygulamalı eğitimler alıyor.

20 kişilik profesyonel ekip bayram mesaisine hazırlanıyor

Aralarında 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, yakalama teknikleri, kriz anı koordinasyonu ve fiziksel dayanıklılık eğitimlerinden geçiriliyor. Koşu, refleks geliştirme, kondisyon ve şınav çalışmalarıyla desteklenen antrenman programı sayesinde ekip, bayram süresince yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tam donanımlı hale getiriliyor. Dron teknolojisinin de aktif olarak kullanılacağı yakalama olaylarında kaçan hayvanların kısa sürede tespit edilerek güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.

153 ihbar hattına gelen çağrılara anında müdahale edilecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık hayvanlar için özel yakalama timinin oluşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Kurbanlık danalar kaçtığı zaman vatandaşlar durumu büyükşehir belediyemizin ALO 153 İhbar Hattı'na bildirecek. Ekibimiz, bildirilen kaçan kurbanlıkları dron ile tespit edip yakalayarak ve etkisiz hale getirerek teslim edecekler. Geçen yıl yaklaşık 20 tane danamız kaçmıştı. İnşallah bu sene hiç danamız kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ekibimiz danayı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek" dedi.

Vatandaşlara kurban eti kontrol hizmeti de sunulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kaçan kurbanlıkların yakalanması konusunda değil, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek sağlık şüphelerinde de vatandaşlara destek sağlayacak. Vatandaşlar, kestikleri kurban etinin sağlık durumu konusunda tereddüt yaşamaları halinde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekimlere başvurabilecek. Yapılacak incelemelerin ardından etin tüketim açısından uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:07:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.