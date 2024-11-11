Gaziantep'te Trafik İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep\'te Trafik İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Karayolu'ndaki Tugay Köprülü Kavşağı'nda trafik akışını iyileştirmek amacıyla şerit arttırma çalışmaları yürütüyor. Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve projenin trafik sıkışıklığını %33 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

11.11.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İpekyolu (D-400) Karayolu üzerinde bulunan Tugay Köprülü Kavşağı'nda yapılan trafik iyileştirme ve şerit arttırma çalışmalarını Başkan Fatma Şahin inceledi.

Şehrin üretim merkezlerinden olan organize sanayi bölgesiyle KÜSGET arasında yer alan ve önemli bir karayolu hattı olan İpekyolu'nda Büyükşehir, trafik akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla trafikte yüzde 33 oranında rahatlama sağlanması hedefleniyor.

İpekyolu (D-400) Karayolu ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesişim noktasında bulunan Tugay Köprülü Kavşağı'nda ekipler, sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak amacıyla orta refüj ve yan kaldırımlarda kullanılmayan bölgelerden alan kazanarak şerit arttırılmasını hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kontrolünde kısa sürede tamamlanması planlanan çalışma, mevcut araç akışını aksatmaması için trafiğin yoğun olmadığı saatlerde ve okulların ara tatil döneminde yapılıyor.

Çalışma alanını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son durum hakkında bilgi aldı. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Fatma Şahin, alanı yerinde inceledi.

"Araçların gruplanmasını azaltacak ve seri akışı arttıracak"

İncelemeleri sonrası yaptığı açıklamada Başkan Şahin, karayolu hattının önemine vurgu yaparak, "300 bin kişi her sabah OSB'ye gidip geliyor. Burada bir sıkışma noktası vardı. Hat küçülüyordu. Boşlukları, ölü alanları planlayarak daha önce yaptığımız çalışmada bunun maliyeti çok yüksekti. Bu maliyeti de aşağıya çekerek yüzde 33 iyileşme sağlandı. Bu aslında teknik ekibin gücünü, becerisini, tecrübesini ve aklını gösteriyor. Bir haftalık bir iş. Sıkışma noktasını biliyoruz ama bittiği zaman yüzde 33 iyileşme olacak. Araçların gruplanmasını azaltacak ve seri akışı arttıracak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise konu hakkında teknik bilgi vererek, çalışmanın sıkışıklığı engellemede katkı sağlayacağını ve trafik akışında iyileşme yapacağını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Trafik İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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