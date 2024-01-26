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Gaziemir Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 255 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 255 Zam Yapıldı

Gaziemir Belediyesi'nde çalışan işçi personele son bir yılda kümülatif olarak yüzde 255 oranında zam yapıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, emekçilerin enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini belirtti. Yaklaşık 600 işçinin maaşlarına yapılan zam oranlarıyla birlikte en düşük işçi maaşı 30 bin lira, en yüksek işçi maaşı ise 45 bin lira oldu. Başkan Arda, emekçilerin mutlu ve huzurlu çalıştığı bir ortamda Gaziemir'e hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Gaziemir Belediyesi\'nde İşçilere Yüzde 255 Zam Yapıldı
26.01.2024 - 13:30,
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Gaziemir Belediyesi'nde çalışan işçi personele son bir yılda kümülatif olarak yüzde 255 oranında zam yapıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Emekçi kardeşlerimizi hiçbir zaman enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 600 işçinin maaşlarına yapılacak zam oranları da yeni yıl ile birlikte netleşti. En düşük işçi maaşı,  bin 200 lira yol, 4 bin lira yemek, 4 bin lira bayram ikramiyesi de eklendiğinde toplam ortalama 30 bin lira oldu. En yüksek işçi maaşı da 45 bin liraya yükseldi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 2023 Ocak ayında yüzde 53,78, Temmuz ayında da yüzde 40 oranında zam yaptıklarını 2024 Ocak ayında da yüzde 65'lik bir zam uyguladıklarını açıklayarak, "Bu yaptığımız zam oranları ile Gaziemir Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimizi artan enflasyon karşısında ezdirmeyeceğim demiştim, bu sözümü tuttuğum için gurur duyuyorum. Son bir yıl içinde kümülatif olarak yaptığımız zam oranı yüzde 255 oldu. Geride kalan 5 yıl boyunca çalışanlarımızın maaşlarını ne bir gün geç ödedim, ne de 1 kuruş eksik ödedim. Hatta önemli günlerde ikramiyeleri 10-15 gün erken ödedim. Emekçi kardeşlerimin mutlu ve huzurlu çalıştığı, emeğinin karşılığını aldığı bir çalışma atmosferi ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte de canla başla Gaziemir'e hizmet etmek için birlikte olacağız. Yaptığımız zam, tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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