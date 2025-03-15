Gazilere milli bayram kıyafeti hediye edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, gazilere milli bayramlarda giydikleri kıyafet hediye etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda gazilerle bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program duygusal anlara sahne oldu. Vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlık ve ülke için yaptıkları üstün hizmetleri unutmamak ve unutturmamak adına düzenlenen programda gazilerle yakından ilgilenen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, her gazinin bu ülke için yaşayan bir destan olduğunu ifade etti. Programda gazilerin milli bayramlarda ve özel günlerde giydikleri tören giysileri kendilerine takdim edildi.

"Gazilerimiz bizim için çok kıymetli, Allah sizi başımızdan eksik etmesin"

Gazilerin bu ülke için yaptıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Yüceer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman gazilerimiz için ne yapsak az. Biz bugün bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak sizin fedakarlığınız, gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlığınız sayesindedir. Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Sizler, şehitlerimizin silah arkadaşlarısınız ve bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Bu nedenle, siz değerli gazilerimize olan minnet ve saygımız sonsuzdur. Sizler bizim yaşayan destanımızsınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

Programda; Muharip gaziler Ali Rıza Açıkgöz, İbrahim Makarnacı, İbrahim Çetintaş, Rahmi Işık, Mehmet Kabasakal, Murteza Uzunoğlu, Raşit Danalar ve harp malulü gaziler Deniz Uygun, Ahmet Toprak, Erhan Meral ve Serkan Altundal'a Başkan Yüceer tarafından 115 gazi adına kıyafet takdimi yapıldı. Gaziler, ilk olarak 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı olmak üzere düzenlenecek olan tüm tören ve programlarda bu kıyafetleri giyecekler.

Gaziler, kendilerine yaptığı jestten dolayı Başkan Yüceer'e teşekkür etti. - TEKİRDAĞ