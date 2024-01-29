Erzurum\'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği\'nin Yenilenen Binası Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, dernek binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Dernek binasının yenilenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit ve gazilik mertebesinin öneminden söz etti.

Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Şehitlik ve gazilik bizim için dini bir mertebedir. Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de Tevbe süresi 52. Ayeti'nde, "Sizler bizim için ancak iki iyilikten birini arzu edebilirsiniz." diye buyuruyor. Milletimiz bunu ölürsem şehit, kalırsam gazi olarak kavramlaştırmış ve yıllardır bu anlayış devam etmiştir. Onun dışında bir başka ayeti kerimede, "Cenab-ı Hakk Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminlerden canlarını, mallarını cennet karşılığında satın almıştır." buyuruyor. Şahadet mertebesine erişenlere büyük bir müjde vadediyor. Hz. Ömer Efendimizin de şehitlikle ilgili güzel bir ifadesi var, "Şehit kendisini Allah'a adamış kimsedir." dolayısıyla şehitlerimiz vatanı, memleketi, mukaddesatı, bayrağı savunmak için göğüslerini yıkıcı, bölücü, Fetöcü hainlerin mermilerine siper etmiş kahramanlar ve serdengeçti insanlardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk, cümlesinin şehadetini kabul eylesin. Onlar kanlarıyla bu vatanı sulamak suretiyle bu toprakları bizlere emanet ettiler. Kendilerine minnet borçluyuz. Kahraman gazilerimiz canlarını ortaya koyarak görevlerini yaptılar, bundan sonra görev sırası bizdedir. İnşallah bizler de şehitlerimize, ailelerine layık olmaya çalışacağız. Büyükşehir Belediyemiz tarafından baştan aşağı yenilenen dernek binanızı güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Bizlerin üzerine düşen bir şey varsa, sizlerin hizmetine amade olduğumuzu huzurlarınızda ifade etmek isterim.

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Şu anda yurt içinde, yurt dışında operasyon yapan askerlerimizi güvenlik güçlerimizi Allah, mensur ve muzaffer eylesin."

Protokol konuşmalarının ardından Vali Çiftçi katılımcılarla birlikte yenilenen dernek binasının kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi. - ERZURUM