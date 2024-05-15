Gaziosmanpaşa Belediyesi Engellileri 1 Günlüğüne Askerlik Yapmaya Gönderiyor

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Gaziosmanpaşa Belediyesi engellileri 1 günlüğüne askere gönderecek

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak için hayır panayırı düzenlerken engelli bireyler 1 günlüğüne askere gönderilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak için belediye binasının bahçesinde hayır panayırı düzenledi. Kına gecesi yapılan engelli bireyler 1 günlüğüne askere gönderilecek. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan engelli öğrencilerin ürettiği el emeği ürünler, hayır panayırında satışa çıkarıldı. Engelli bireylerin ailelerinin de katıldığı etkinlikte birbirinden güzel çantalar, takılar, ahşap boyama tepsiler, kapı süsleri gibi çok sayıda ürün, 14-15 Mayıs'ta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öte yandan 1 günlük temsili askerlik yapacak olan engelliler için Hasdal Kışlası'nda uğurlama programı düzenlenecek. Perşembe sabahı belediye önünden Hasdal Kışlası'na uğurlanacak engelli gençler, askerlik yemininin ardından eğitim faaliyetlerine katılacak ve günün sonunda temsili terhis belgelerini alacak.

Programla ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitim Koordinatörü Nihal Kayhan, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla her yıl düzenlediğimiz hayır panayırımızı bu yılda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bahçesinde düzenliyoruz. Hayır panayırı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 17 yaş üstü çocukların sene boyunca yaptığı ürünleri bulunuyor. Diğer ürünleri de aileler hibe etti. Engelliler haftası kapsamında her yıl olduğu gibi askerlik yaptırıyoruz. Yarın bir kına gecemiz olacak. Çocuklarımıza kına yakacağız. Orada da eğlence düzenleyip, onları vatani görevlerini yapmak üzere kışlalara uğurlayacağız" dedi.

"Kendimizi özel hissettik"

Etkinliğe katılan anne Gülten Uzun, "Engelli çocuklarımızın yaptığı ürünleri satıyoruz. Kendimizi özel hissettik. Çok güzel oldu. Burada el işleri, ahşap boyamalar, takı tasarımları, çantalar falan var. Onlar içinde iyi oluyor" şeklinde konuştu.

"Kendimi daha iyi hissediyorum"

Etkinlikte satış yapan engelli birey Mehmet Küçükarabacı, "Etkinlik çok güzel. Ben de engelliyim. Burada tezgah açtım. Burada herkesle görüşüyorum. Ne mutlu bizim Gaziosmanpaşa'mıza. Kendimi daha iyi hissediyorum. Burada çok güzel bir programımız var" ifadelerini kullandı.