Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Engelliler Haftası Panayırı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin özel öğrencileri, yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünleri, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen panayırda sergiledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak için panayır düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılışına, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yanı sıra özel gereksinimli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin, aileleriyle birlikte ürettiği el emeği ürünler, panayırda satışa sunuldu. Birbirinden güzel çantalar, takılar, ahşap boyama tepsiler, kapı süsleri, çeyiz eşyaları gibi çok sayıda ürün, ziyaretçilerden ilgi gördü.

"Herkesin aidiyet duygusu hissettiği bir yerel yönetim, bizim öncelikli görevimiz"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizde, özel gereksinimli komşularımızın sosyal hayata katılımını artırmak, yeteneklerini geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Bugün burada bin 500'e yakın ürünümüz var. Özel gereksinimli ailelerimizle beraber, aileleriyle beraber, onların yaşamını kolaylaştırmak, bir nebze de olsa ev ekonomilerine katkı sunmak açısından bu organizasyonu düzenledik. Önümüzdeki günlerde bu etkinlikleri hep birlikte artıracağız. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bütün komşularımızın yanındayız. Kimseyi geride bırakmayan, herkesin aidiyet duygusu hissettiği bir yerel yönetim, bizim öncelikli görevimiz" dedi. - İSTANBUL