Gazipaşa Burhan Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencileri Kedi Evleri Yaptı - Son Dakika
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Gazipaşa Burhan Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencileri Kedi Evleri Yaptı

Gazipaşa Burhan Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencileri Kedi Evleri Yaptı

Gazipaşa Burhan Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde bulunan kediler için kedi evi yaparak dikkat çeken tasarımlar oluşturdu. Öğrenciler, bu etkinlikte eğlendiler ve hayvan sevgisi ile çevre koruması konusunda farkındalık oluşturdu.

07.05.2024 10:44
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Gazipaşa Burhan Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde bulunan kediler için kedi evi yaparak dikkat çeken tasarımlar oluşturdu.

İlçede eğitim öğretim kurumlarında eğitim adına farklı etkinlikler devam ediyor. Bunun yanında özel eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen faaliyetlere de önem veriliyor. Bu kapsamda Burhan Ortaokulu bünyesinde özel eğitim öğrencileri, okul bahçesinde dolaşan ve yavrulayan kediler için el emekleriyle kedi evi yaptı. Öğrenciler, yaptıkları etkinlikte hem eğlendi hem de öğrendi. Okul Müdürü Asım Karatepe ve öğretmenlerinin katkılarıyla farkındalık oluşturan özel eğitim öğrencileri, çevreye hayvan sevgisi ve hayvanları koruma sloganları ile mesaj verdi. Özel eğitim öğretmenleri ise, öğrencilerin farkındalık seviyelerini artırarak duyarlı bireyler olmalarını sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa Burhan Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencileri Kedi Evleri Yaptı - Son Dakika

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