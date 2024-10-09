Gazze\'de Can Kaybı 42 Bini Aştı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 10'a, yaralananların sayısı ise 97 bin 720'ye yükseldi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 369 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 42 bin 10'a, yaralı sayısının da 97 bin 720'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE