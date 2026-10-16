Gazze'de mahsur Türkler, Refah Kapısı açılsın diye Türkiye ve Mısır'a çağrı yaptı - Son Dakika
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Gazze'de mahsur Türkler, Refah Kapısı açılsın diye Türkiye ve Mısır'a çağrı yaptı

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Gazze\'de mahsur Türkler, Refah Kapısı açılsın diye Türkiye ve Mısır\'a çağrı yaptı
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Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları, seyahat kısıtlamaları ve engeller nedeniyle bölgeden çıkamadıklarını belirterek Türkiye ve Mısır'a tahliye çağrısı yaptı. Eşi Türk vatandaşı olan bir kişi, yaklaşık 3 yıldır kocasından ayrı olduğunu ve Refah Kapısı'nın açılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Türk vatandaşları, İsrail saldırılarının ardından seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve engeller nedeniyle bölgeden ayrılmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, Türkiye'ye tahliye çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları ve engelleri sonucu bölgeden çıkmakta zorluk yaşıyor. Eşleri ve yakınlarıyla yeniden bir araya gelmek isteyen Gazze'deki Türk vatandaşları, eylem düzenledi. Türk bayrağının taşındığı eylemde Türkiye'ye, Mısır'a ve uluslararası topluma saldırılar nedeniyle birbirinden ayrılan ailelerin seyahat prosedürlerini kolaylaştırmak için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Saldırılarda babasını kaybeden Türk vatandaşı Afnan Şahin, "Ailemle birlikte Gazze'de mahsur kaldık ve son derece zor şartlar altında yaşıyoruz. Babam Türk vatandaşıydı, vefat etmeden önce bizi Gazze'den çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı. Şahin, "Lütfen bana, hasta anneme ve aileme yardım edin. Daha fazla acı çekmeden ve daha fazla sevdiklerimizi kaybetmeden önce Gazze'de yardımınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşimle bir araya gelmek istiyorum"

Eşi Türk vatandaşı olan Maryam Al-Manayea ise kocasından ayrı kaldığı için yaklaşık 3 yıldır sürekli zorluk çektiğini ifade etti. Al-Manayea, Türkiye'nin çabalarının kendisine seyahat etme ve eşiyle yeniden bir araya gelme konusunda yardımcı olacağını umduğunu ifade etti. "3 yıldır acı çekiyorum ve eşimle bir araya gelmek istiyorum" diyen Al-Manayea, Gazze Şeridi'nden ayrılmasına yardımcı olmak için her türlü çabanın gösterilmesini istedi. Al-Manayea ayrıca ilgili kurumlara ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını kolaylaştırmaları ve böylece mahsur kalan ailelerin bölgeden ayrılıp sevdikleriyle yeniden bir araya gelmelerini sağlamaları çağrısında bulundu.

Al-Manayea, eşinin Türkiye'deki bir hastaneden kendisi için tıbbi sevk aldığını, ancak defalarca denemesine rağmen seyahat edemediğini vurguladı. Al-Manayea, tek dileğinin en kısa sürede eşiyle yeniden bir araya gelmek olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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